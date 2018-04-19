В самой популярной игре 2017 года обнаружили бронированный УАЗ
Пользователи Reddit нашли в файлах тестового клиента PUBG новое авто — бронированный УАЗ.
Фото: © Скриншот из игры PUBG
Помимо обнаруженной 3D-модели о новом транспорте в игре ничего пока не известно. В марте разработчики популярной игры говорили о том, что добавят в шутер новое авто.
Студия Bluehole не уточняла, какая именно машина будет доступна геймерам. Предполагается, что именно УАЗ не так давно разработчики тестировали на новых серверах.
По словам разработчиков, новое авто они создали для проведения нового внутриигрового мероприятия. Пока что подробности этого ивента не озвучивались.