В самой популярной игре 2017 года обнаружили бронированный УАЗ

Помимо обнаруженной 3D-модели о новом транспорте в игре ничего пока не известно. В марте разработчики популярной игры говорили о том, что добавят в шутер новое авто.

Студия Bluehole не уточняла, какая именно машина будет доступна геймерам. Предполагается, что именно УАЗ не так давно разработчики тестировали на новых серверах.