"Мы убиваем природу". Милонов призвал ограничить продажу одноразовых мангалов
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По мнению парламентария, покупка нового приспособления при каждом выходе "на шашлычок" также сказывается на кошельке россиян.
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минпромторга России Дениса Мантурова ограничить производство и продажу одноразовых мангалов. Как говорится в письме министру, россиянам стоит отдавать предпочтение тем приспособлениям, которые можно использовать многократно.
Милонов отметил, что отдыхающие каждый раз покупают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления.
— Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы фактически убиваем природу вблизи городов, — цитирует текст письма РИА "Новости".
Как заметил Милонов, всё больше россиян любят выбраться за город "на шашлычок" и раз за разом оставляют на месте отдыха одноразовые мангалы для жарки рыбы и мяса. По мнению парламентария, после использования эти конструкции оставляют на месте или сваливают в кучи, загрязняя окружающую среду.