"Мы убиваем природу". Милонов призвал ограничить продажу одноразовых мангалов

По мнению парламентария, покупка нового приспособления при каждом выходе "на шашлычок" также сказывается на кошельке россиян.

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минпромторга России Дениса Мантурова ограничить производство и продажу одноразовых мангалов. Как говорится в письме министру, россиянам стоит отдавать предпочтение тем приспособлениям, которые можно использовать многократно.

Милонов отметил, что отдыхающие каждый раз покупают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления.

— Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы фактически убиваем природу вблизи городов, — цитирует текст письма РИА "Новости".