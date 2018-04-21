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Регион
Опубликовано 21 апреля 2018, 10:33

"Мы убиваем природу". Милонов призвал ограничить продажу одноразовых мангалов

Фото:&nbsp;flickr.com/Sergey Sedov

Фото: flickr.com/Sergey Sedov

По мнению парламентария, покупка нового приспособления при каждом выходе "на шашлычок" также сказывается на кошельке россиян.

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минпромторга России Дениса Мантурова ограничить производство и продажу одноразовых мангалов. Как говорится в письме министру, россиянам стоит отдавать предпочтение тем приспособлениям, которые можно использовать многократно.

Милонов отметил, что отдыхающие каждый раз покупают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления.

— Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы фактически убиваем природу вблизи городов, — цитирует текст письма РИА "Новости".

Как заметил Милонов, всё больше россиян любят выбраться за город "на шашлычок" и раз за разом оставляют на месте отдыха одноразовые мангалы для жарки рыбы и мяса. По мнению парламентария, после использования эти конструкции оставляют на месте или сваливают в кучи, загрязняя окружающую среду.

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Алёна Темирчиева
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