"Надумала себе кучу всего". Самойлова не оценила клип на песню для "Евровидения"
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что клип выполнял практическую функцию, а не художественную.
Представительница России на "Евровидении-2018" Юлия Самойлова заявила, что ей не особо понравился клип на песню I won't break, с которой она намерена выступить в Лиссабоне. Об этом исполнительница сказала во время прямой трансляции в социальной сети "ВКонтакте".
— Мне, если честно, не очень понравилось. На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно, — сказала Самойлова.
При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что клип выполнял практическую функцию, а не художественную.
Напомним, что в текущем году конкурс пройдёт в Португалии. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10 мая. Финал конкурса запланирован на 12 мая.