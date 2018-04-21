"Надумала себе кучу всего". Самойлова не оценила клип на песню для "Евровидения"

При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что клип выполнял практическую функцию, а не художественную.

Представительница России на "Евровидении-2018" Юлия Самойлова заявила, что ей не особо понравился клип на песню I won't break, с которой она намерена выступить в Лиссабоне. Об этом исполнительница сказала во время прямой трансляции в социальной сети "ВКонтакте".

— Мне, если честно, не очень понравилось. На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно, — сказала Самойлова.

При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что клип выполнял практическую функцию, а не художественную.