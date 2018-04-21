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Регион
Опубликовано 21 апреля 2018, 16:11

"Надумала себе кучу всего". Самойлова не оценила клип на песню для "Евровидения"

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что клип выполнял практическую функцию, а не художественную.

Представительница России на "Евровидении-2018" Юлия Самойлова заявила, что ей не особо понравился клип на песню I won't break, с которой она намерена выступить в Лиссабоне. Об этом исполнительница сказала во время прямой трансляции в социальной сети "ВКонтакте".

— Мне, если честно, не очень понравилось. На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно, — сказала Самойлова.

При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что клип выполнял практическую функцию, а не художественную.

Напомним, что в текущем году конкурс пройдёт в Португалии. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10 мая. Финал конкурса запланирован на 12 мая.

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Владислав Фёдоров
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