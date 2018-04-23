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Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 07:12

Самый известный блогер мира начал продавать одежду с русским матом

Скриншот видео&nbsp;PewDiePie
Скриншот видео PewDiePie

Шведский YouTube-блогер PewDiePie выпустил собственную линию одежды. Она содержит кириллицу.

Самый популярный видеоблогер — PewDiePie — продолжает тесно контактировать с русским языком. На этот раз он выпустил собственный мерч, содержащий мат.

Пока купить можно только кепку и свитшот. Цены — 30 и 40 долларов соответственно.

По словам блогера, часть денег с продаж он перечислит в организацию Save the Children, занимающуюся защитой прав детей по всему миру.

Ранее мы сообщали, что PewDiePie пытался спеть гимн Советского Союза, а до этого он покрыл 13 миллионов подписчиков русским матом.

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Сергей Сурепин
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