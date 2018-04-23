Самый известный блогер мира начал продавать одежду с русским матом

Шведский YouTube-блогер PewDiePie выпустил собственную линию одежды. Она содержит кириллицу.

Самый популярный видеоблогер — PewDiePie — продолжает тесно контактировать с русским языком. На этот раз он выпустил собственный мерч, содержащий мат.

Пока купить можно только кепку и свитшот. Цены — 30 и 40 долларов соответственно.

По словам блогера, часть денег с продаж он перечислит в организацию Save the Children, занимающуюся защитой прав детей по всему миру.