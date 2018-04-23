В Госдуме предложили лишать мандата за несоответствие доходов и расходов
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Законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для лишения мандата.
Несоответствие доходов и расходов может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, которое было куплено на сомнительные средства. Как сообщает газета "Известия", законопроект уже поддержала экспертная комиссия при Комитете Госдумы по безопасности.
Как пояснил Анатолий Выборный — автор документа — таким предложением парламентарии приравниваются к категории госслужащих. Но для них предусмотрены более мягкие дисциплинарные наказания, чем для чиновников.
В пример Выборный привёл, что если госслужащего могут уволить за недостоверные сведения, то депутату или сенатору грозит лишь публикация этой информации в СМИ и на сайте палаты.
Законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для лишения мандата. Сообщается, что преднамеренная ошибка в декларации грозит предупреждением, недостоверное декларирование — досрочным прекращением полномочий.