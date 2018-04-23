Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2018, 11:06

В Госдуме предложили лишать мандата за несоответствие доходов и расходов

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для лишения мандата.

Несоответствие доходов и расходов может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, которое было куплено на сомнительные средства. Как сообщает газета "Известия", законопроект уже поддержала экспертная комиссия при Комитете Госдумы по безопасности.

Как пояснил Анатолий Выборный — автор документа — таким предложением парламентарии приравниваются к категории госслужащих. Но для них предусмотрены более мягкие дисциплинарные наказания, чем для чиновников.

В пример Выборный привёл, что если госслужащего могут уволить за недостоверные сведения, то депутату или сенатору грозит лишь публикация этой информации в СМИ и на сайте палаты.

Законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для лишения мандата. Сообщается, что преднамеренная ошибка в декларации грозит предупреждением, недостоверное декларирование — досрочным прекращением полномочий.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar