В Госдуме предложили лишать мандата за несоответствие доходов и расходов

Законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для лишения мандата.

Несоответствие доходов и расходов может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, которое было куплено на сомнительные средства. Как сообщает газета "Известия", законопроект уже поддержала экспертная комиссия при Комитете Госдумы по безопасности.

Как пояснил Анатолий Выборный — автор документа — таким предложением парламентарии приравниваются к категории госслужащих. Но для них предусмотрены более мягкие дисциплинарные наказания, чем для чиновников.

В пример Выборный привёл, что если госслужащего могут уволить за недостоверные сведения, то депутату или сенатору грозит лишь публикация этой информации в СМИ и на сайте палаты.