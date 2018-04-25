Путин обсудит с Матвиенко и Володиным реализацию послания 27 апреля

Президент России Владимир Путин 27 апреля в Санкт-Петербурге будет обсуждать с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным меры по реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Основными темами обсуждения станут меры по реализации послания президента РФ Федеральному собранию представительными органами государственной власти, законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи и развитие цифровой экономики в регионах, — отмечается в сообщении.