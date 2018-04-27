МЧС предупреждает: ожидается Интернет

Новость о том, что нас в 2018 году ожидает всплеск атак на интернет-кошельки, выпустило подразделение МЧС "Антистихия". В этот момент уже можно удивляться. Как вполне осмысленные хакерские атаки и атаки кибер-мошенников можно считать стихийными, то есть слабо прогнозируемыми и не зависящими от целенаправленных действий человека, — понять сложно.

Тут вспоминается понятие карго-культа, сформулированное благодаря туземцам каких-то тропических островов. Если вы не в курсе, рассказываю: некоторые туземцы, живущие в отрыве от цивилизации, обнаружили, что из пролетающих над ними железных птиц иногда выпадают полезные вещи. Тогда они решили, что в небе живут железные боги, и создали для самолётов некую импровизацию посадочной полосы и даже что-то вроде статуи самолёта. То есть разумную человеческую деятельность они воспринимали как нечто стихийное и божественное и путём нехитрого символизма пытались призвать новые блага. Примерно так же в Африке призывают дождь с помощью крови чёрного петуха и так далее.

Мне кажется, что в МЧС тоже не совсем понимают, как работает Интернет и что в нём происходит, и в связи с этим считают атаки на интернет-кошельки неким видом природной стихии. И, соответственно, как жрецы и шаманы из первобытных племён, торжественно поднимают палец вверх, трясут амулетами и предрекают.

С таким же успехом можно, например, предупреждать об опасности хождения пешком, путешествий на самолётах и поездах и т. п.

Ну или ладно, допустим, нам выдали предупреждение об опасности. МЧС, насколько известны его функции, специализируется на предупреждении катастроф и ликвидации их последствий. То есть после атаки на интернет-кошелёк можно ожидать выезда оперативной бригады в костюмах из фильма "Матрица", которая приступит к ликвидации аварии?

Или что, ко мне завтра придёт инспектор из МЧС с пломбами и печатями и проверит, как я пользуюсь средствами расчёта в Интернете? А интернет-магазины они будут проверять на установку всех интернет-огнетушителей, интернет-сигнализаций и маршрутов эвакуации из интернет-магазина. На одном сайте может быть много страниц, очень много; вдруг я завтра потеряюсь в YouTube, а там начнётся хайп или Марьяна Ро выпустит новый клип, — как мне оттуда выбираться? Звонить 112?

В общем, складывается впечатление, что в силу отсутствия реальных результатов профилактики реальных катастроф и катаклизмов, — а это в том числе надлежащая инспекция в торговых центрах (да-да, тех самых, в которых горят живые люди!), противопожарная профилактика в лесах, предупреждение паводков и многое другое, чем в МЧС заниматься не принято — они пытаются изобразить некую иллюзию реальной деятельности.

То есть, когда завтра у кого-то в Интернете украдут деньги или какой-нибудь игровой лут, МЧС сможет созвать пресс-конференцию и сообщить, что профилактические действия были совершены и граждане были оповещены заранее.