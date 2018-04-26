СМИ сообщили о новых жертвах обвинённого в домогательствах тренера Тутмина

Секс-скандал в Центре спортивной подготовки Московской области набирает обороты.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков заявил, что Анна Моисеева*, которая заявила о домогательствах со стороны старшего тренера Сергея Тутмина, — не единственная его жертва.

— Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся в правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Это неприятная тема, у меня у самого девочки занимаются биатлоном — им по 7 и 11 лет. Мне мама сказала, что были ещё случаи с другими девочками, — рассказал Сергей Чепиков изданию "Спорт-Экспресс".

Ранее мама юной биатлонистки Ольга заявила, что ей известно по крайне мере ещё об одной девочке, к которой якобы домогался Сергей Тутмин.

— Сейчас она совершеннолетняя. Она из спортивного мира, пока колеблется — присоединяться к нашему заявлению или нет, — рассказала Ольга журналистам "Московского комсомольца".

Напомним, ранее 17-летняя спортсменка Анна Моисеева рассказала, что Сергей Тутмин неоднократно домогался её, предлагая ей продвижение по карьерной лестнице в обмен на интимную связь. После того как об этом стало известно общественности, была начата проверка. А сам тренер уволен и отстранён от деятельности.