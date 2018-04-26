Обвинённого в домогательствах к биатлонистке тренера уволили

По словам министра спорта Московской области, о том, что Тутмин предлагал подопечной интимную связь в обмен на покровительство, ему было известно ещё в марте текущего года.

Старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой*, уволили и отстранили от тренерской деятельности. Об этом заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

— В начале месяца началась проверка по этому случаю, которая завершится 30 апреля. Тренер Тутмин уволен и отстранён от тренерской деятельности, не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьёзную, — рассказал Терюшков в комментарии ТАСС.

По словам министра, нельзя исключать и того, что тренеру грозит уголовная ответственность, так как результаты проверки будут направлены на рассмотрение в прокуратуру.

Терюшков отметил, что пострадавшей спортсменке будет обеспечена поддержка и защита от давления, а также будут созданы все условия для продолжения её тренировок и подготовки к соревнованиям.

— Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев в последствии. Её результаты будут известны к 1 июня этого года, — добавил министр.

Напомним, ранее 17-летняя спортсменка Анна Моисеева рассказала, что Сергей Тутмин неоднократно домогался её, предлагая ей продвижение по карьерной лестнице в обмен на интимную связь. После того как об этом стало известно общественности, была начата проверка.

* Мы распространяем данные сведения в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, пострадавшей в результате противоправных действий.