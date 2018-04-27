Как старые друзья. Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи длились полчаса

Незадолго до этого Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки сосны в Пханмунджоме.

Лидеры Северной и Южной Кореи провели переговоры в демилитаризованной зоне. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин беседовали около 30 минут тет-а-тет в южной части буферной зоны, которая разделяет Корею уже 65 лет.

“A new history begins now - at the starting point of history and the era of peace" - Kim Jong-un pic.twitter.com/NhW2BXdd20 — Anup Sunuwar (@anupsunuwar90) 27 апреля 2018 г.

Как сообщает РИА "Новости", лидеры общались как старые друзья, не видевшиеся много лет, а после окончания переговоров они прошли в Дом мира.

Незадолго до этого Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки сосны в Пханмунджоме. Изначально она была посажена в 1953 году, когда закончилась трёхлетняя Корейская война.