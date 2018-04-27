Ким Чен Ын пообещал накормить президента Южной Кореи лапшой

Блюдо "Нэнмён" готовят и в Республике Корея, но именно Пхеньян считается его родиной.

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом межкорейского саммита рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину о фирменной пхеньянской лапше "Нэнмён". Встреча глав двух стран транслировалась в прямом эфире для журналистов в Кояне, вблизи межкорейской границы.

— Вечером на ужин у нас будет знаменитое блюдо Севера — холодная лапша, — сказал Ким Чен Ын своему коллеге.

Он также выразил уверенность, что Мун Чжэ Ин впервые сможет попробовать настоящий северокорейский нэнмён.

Как ранее сообщал Лайф, историческая встреча глав Северной и Южной Кореи состоялась в 3:30 мск. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.