В Госдуме ответили на призыв Киева забрать у России Крымский мост

Руслан Бальбек предположил, что такие заявления могут звучать на Украине из-за психических расстройств.

Заместитель председателя Комитета по делам национальностей Государственной думы Руслан Бальбек высказался по поводу заявления депутата Верховной рады Рефата Чубарова о том, что Украина должна получить Крымский мост в качестве контрибуции от России.

— Контрибуцию платят побеждённые страны, а я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своём мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлёй не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство, — заявил Руслан Бальбек RT.

Также он добавил, что все разговоры о контрибуции лишены всякого смысла, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.