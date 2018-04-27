В Раде предложили отобрать Крымский мост в качестве контрибуции

Читайте также

В Раде предложили отобрать Крымский мост в качестве контрибуции

10407

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Утверждается, что Россия должна передать мост в качестве компенсации за якобы оккупацию полуострова.

Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста. Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".

Парламентарий утверждает, что Россия должна передать мост в качестве компенсации за якобы оккупацию полуострова.

— Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине, — заявил Чубаров.

Он также предложил следить и публично предупреждать о "совершении незаконных действий" каждому человеку, который посетит Крым. Депутат считает поездки на полуостров "незаконными".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×