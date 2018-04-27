В Раде предложили отобрать Крымский мост в качестве контрибуции

Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста. Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".
Парламентарий утверждает, что Россия должна передать мост в качестве компенсации за якобы оккупацию полуострова.
— Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине, — заявил Чубаров.
Он также предложил следить и публично предупреждать о "совершении незаконных действий" каждому человеку, который посетит Крым. Депутат считает поездки на полуостров "незаконными".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени