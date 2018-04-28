"Параноидальная идея". Слуцкий осудил предложение вручить премию мира Трампу
Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов
По мнению депутата, если президенту США и присудят награду, то это серьёзно подорвёт репутацию Нобелевского комитета.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма присудить Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу.
— Инициатива о присуждении Нобелевской премии мира Трампу выдержана в духе параноидальной идеи американской исключительности... Что касается предложения Грэма, то давайте вспомним хотя бы недавнюю риторику Трампа в отношении Ким Чен Ына и его угрозы, ставящие мир на грань ядерной войны, — приводит слова Слуцкого ТАСС.
Депутат отмечает, что присуждение этой награды американскому лидеру может подорвать репутацию Нобелевского комитета.
Как уже сообщалось, Линдси Грэм полагает, что президент США Дональд Трамп заслужит Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове.