"Параноидальная идея". Слуцкий осудил предложение вручить премию мира Трампу

По мнению депутата, если президенту США и присудят награду, то это серьёзно подорвёт репутацию Нобелевского комитета.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма присудить Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу.

— Инициатива о присуждении Нобелевской премии мира Трампу выдержана в духе параноидальной идеи американской исключительности... Что касается предложения Грэма, то давайте вспомним хотя бы недавнюю риторику Трампа в отношении Ким Чен Ына и его угрозы, ставящие мир на грань ядерной войны, — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Депутат отмечает, что присуждение этой награды американскому лидеру может подорвать репутацию Нобелевского комитета.