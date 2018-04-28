Американский сенатор пророчит Трампу Нобелевскую премию мира

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм полагает, что президент США Дональд Трамп заслужит Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает телеканал Fox News.

— Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьёзен в отношении перемен. Мы ещё не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, — сказал Грэм.

По словам сенатора, Трамп сумел продемонстрировать властям КНДР необходимость либо стать "нормальной страной", либо столкнуться с последствиями продолжения политики по строительству ракет с целью "достигнуть США".

— Этого бы не случилось без Трампа, — подытожил Грэм.

Как ранее сообщал Лайф, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом была проведена историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главы двух стран подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также заявили о достижении договорённости о продолжении активного диалога на высшем уровне. Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что встретится с главой КНДР "в ближайшие недели". По информации СМИ, встреча может состояться в Монголии.