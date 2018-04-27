Трамп рассказал, когда встретится с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших нескольких недель встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

— Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова, — заявил он на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.

Кроме того, американский лидер выразил надежду на то, что настанет день, когда все корейцы будут жить вместе на полуострове, свободном от ядерного оружия.

Напомним, сегодня 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры двух стран подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, и заявили о достижении договорённости о продолжении активного диалога на высшем уровне.