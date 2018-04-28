СМИ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Монголии

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном может состояться в Монголии. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на дипломатические источники в Москве и Сеуле.

Лидеры двух стран могут встретиться в столице Монголии Улан-Баторе. Вероятность того, что именно этот город примет лидеров США и КНДР, подкрепляется тем фактом, что Монголия поддерживает дружественные отношения с обеими сторонами.

Также в пользу Монголии выступают соображения технического характера: у лидера КНДР из-за устаревшего парка самолётов нет возможности напрямую добраться до Швеции или Швейцарии — других потенциальных мест проведения переговоров.

— Сейчас очень высока вероятность того, что это будет именно Монголия. В Пхеньян, куда Ким приглашал Трампа, последний ехать не хочет по внутриполитическим соображениям, а Ким не поедет в Сеул, — пояснил изданию высокопоставленный дипломат из Сеула.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главы двух стран подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также заявили о достижении договорённости о продолжении активного диалога на высшем уровне. Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что встретится с главой КНДР "в ближайшие недели".