В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране

Законопроект предусматривает также отмену для депутатов и сенаторов ряда "необоснованных привилегий".

"Справедливая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, который предусматривает приравнивание зарплаты парламентариев к средней по стране — 35 тысяч рублей. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает также отмену для депутатов и сенаторов ряда "необоснованных привилегий". В частности, речь идёт о медицинском, санаторно-курортном, бытовом и пенсионном обеспечении.