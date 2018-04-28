В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране
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Законопроект предусматривает также отмену для депутатов и сенаторов ряда "необоснованных привилегий".
"Справедливая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, который предусматривает приравнивание зарплаты парламентариев к средней по стране — 35 тысяч рублей. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает также отмену для депутатов и сенаторов ряда "необоснованных привилегий". В частности, речь идёт о медицинском, санаторно-курортном, бытовом и пенсионном обеспечении.
Авторы документа — лидер партии Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов — поясняют, что принятие такого законопроекта позволит "существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса".