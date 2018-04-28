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Регион
Опубликовано 28 апреля 2018, 15:58

В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Законопроект предусматривает также отмену для депутатов и сенаторов ряда "необоснованных привилегий".

"Справедливая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, который предусматривает приравнивание зарплаты парламентариев к средней по стране — 35 тысяч рублей. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает также отмену для депутатов и сенаторов ряда "необоснованных привилегий". В частности, речь идёт о медицинском, санаторно-курортном, бытовом и пенсионном обеспечении.

Авторы документа — лидер партии Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов — поясняют, что принятие такого законопроекта позволит "существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса".

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Владислав Фёдоров
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