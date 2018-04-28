Сироткин разбил болид "Формулы-1" перед Гран-при Азербайджана — видео
Фото: Twitter/TC1C Williams
Единственный россиянин в "Формуле-1" Сергей Сироткин крайне активно начал выступления в свободной практике перед Гран-при Азербайджана. Вторую часть тренировок он сенсационно завершил на 8-м месте — при том, что машина Williams на двух прошлых этапах чемпионата была самой слабой. А вот третью практику до конца москвич проехать не сумел — разбив болид в одном из поворотов городской трассы в Баку.
#F1 #AzerbaijanGP ???? #Sirotkin hit the wall..?? #Williams pic.twitter.com/ddkJidQrsY https://t.co/Q1ii1Wvp5d— TF1C Williams (@TF1C_Williams) 28 апреля 2018 г.
Добавим, что в квалификации Сироткин в итоге — 11-й, а с первого места будет стартовать Себастьян Феттель.
Гран-при Азербайджана состоится завтра. Старт гонки — в 15:00 по московскому времени.