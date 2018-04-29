Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2018, 03:30

Сторонники Трампа прервали его речь криками: "Нобель, Нобель!"

Сторонники президента США Дональда Трампа согласились с тем, что он достоин Нобелевской премии мира за урегулирование ситуации с КНДР. Они даже прервали его выступление в Мичигане.

Он отметил помощь Китая в налаживании отношений с КНДР, назвал Си Цзиньпина другом, а следом спародировал главу КНР, сказав пару фраз с китайским акцентом.

— Мы не играем в игры (с КНДР), — сказал президент США, после чего в зале раздались выкрики: "Нобель, Нобель!"

Трампу пришлось прервать выступление, а позже он поблагодарил сторонников.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что президент США заслужит Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • В мире
  • Нобелевская премия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar