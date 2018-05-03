Росатом сообщил о попытке экологов помешать буксировке атомного энергоблока

Катера береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения судна "Белуга-2", на борту которого находились экологи, с плавучим атомным энергоблоком "Академик Ломоносов", который буксируется с Балтийского завода в Санкт-Петербурге в Мурманск. Об этом сообщили в госкорпорации "Росатом".

— 3 мая 2018 года у острова Борнхольм (Дания) российские суда конвоя, осуществляющего транспортировку плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов", совместно с катерами береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения с ПЭБ судна "Белуга-2" с группой антиядерных активистов на борту, — сказано в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что "Академик Ломоносов" доберётся до Мурманска в середине мая, а до 1 августа 2019 года энергоблок уже с загруженным ядерным топливом отбуксируют из Мурманска в арктический морской порт Певек Чукотского АО.