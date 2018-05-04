Нервишки подвели. Участник "Евровидения" от Украины Melovin забыл рідну мову

Ему пришлось обратиться за помощью к переводчику, который помог артисту вспомнить язык Незалежной.

Украинский певец Melovin, который в текущем году будет представлять свою страну на песенном конкурсе "Евровидение", во время пресс-конференции забыл свой родной язык. Об этом сообщает Super.

Видео: Super.

В такой ситуации, как пишет канал, он оказался из-за принципиальной позиции Украины — общаться с прессой лишь на украинском языке.

— Мне так много пишут (несколько секунд пауза. — Прим. ред.) писем, — говорит участник.

Исполнитель забыл, как на украинском языке звучит слово "письма". Ему пришлось обратиться за помощью к переводчику, который помог артисту вспомнить родной язык.

Добавим, что певец Константин Бочаров, известный под псевдонимом Melovin, стал участником песенного конкурса после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder.