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Опубликовано 4 мая 2018, 18:39

Северная и Южная Корея синхронизировали время

Фото: &copy; REUTERS / Denis Balibouse, &copy; РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: © REUTERS / Denis Balibouse, © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сообщается, что это первая мера, которая принята для достижения примирения и сплочения нации.

Северная Корея перевела часы на полчаса вперёд и таким образом пхеньянское время сменилось на Сеульское. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Согласно указу президиума Верховного народного собрания КНДР пхеньянское время переменилось и с 5 мая официально применилось, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, это первая мера, которая принята для достижения примирения и сплочения нации.

Ранее сообщалось, что на границах между двумя государствами снимут громкоговорители, из которых на протяжении многих лет велась аудиопропаганда.

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Владислав Фёдоров
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