Северная и Южная Корея синхронизировали время
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Сообщается, что это первая мера, которая принята для достижения примирения и сплочения нации.
Северная Корея перевела часы на полчаса вперёд и таким образом пхеньянское время сменилось на Сеульское. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
— Согласно указу президиума Верховного народного собрания КНДР пхеньянское время переменилось и с 5 мая официально применилось, — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, это первая мера, которая принята для достижения примирения и сплочения нации.
Ранее сообщалось, что на границах между двумя государствами снимут громкоговорители, из которых на протяжении многих лет велась аудиопропаганда.