Северная и Южная Корея синхронизировали время

Сообщается, что это первая мера, которая принята для достижения примирения и сплочения нации.

Северная Корея перевела часы на полчаса вперёд и таким образом пхеньянское время сменилось на Сеульское. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Согласно указу президиума Верховного народного собрания КНДР пхеньянское время переменилось и с 5 мая официально применилось, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, это первая мера, которая принята для достижения примирения и сплочения нации.