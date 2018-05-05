"Никогда больше". Киркоров заявил, что не станет участвовать в "Евровидении"
Фото: ©РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Исполнитель отметил, что после выступления в 1995 году поставил себе цель вернуться на конкурс как продюсер, композитор и друг.
Российский певец Филипп Киркоров заявил, что никогда больше не стал бы участвовать на конкурсе "Евровидение". Об этом он заявил на пресс-конференции молдавской группы DoReDos, которая представляет Молдавию на конкурсе в Лиссабоне.
— Никогда больше, — сказал исполнитель. — Это слишком волнительно, я хотел бы пожить подольше.
Сегодня День Рождения ещё у одного ТЕЛЬЦА!!! Супер ТЕЛЬЦА! Супер Музыканта! Обаятельного Парня, многодетного потрясающего Отца , моего Друга, ИНТАРСА БУСУЛИСА @intarsofficial !!!! Причём не просто День Рождения , а СКРОМНЫЙ 40 летний юбилей, с чем я его и поздравляю, и банально произнесу и успокою, что жизнь в 40 лет- только начинается, дорогой мой Латышский Друг и Брат! Желаю теье только одного - Здоровья, все остальное уже при теье и любовь, и популярность и друзья любимые и дорогие тоже рядом! Люблю тебя всем сердцем и очень уважаю и ценю как профессионала и музыканта! Ты- НАСТОЯЩИЙ! И настоящий ДРУГ! Это- большая редкость в наше время (кто в теме- тот поймёт) С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, дорогой ИНТАРС!!! Привет из солнечной Португалии!✌️
Киркоров участвовал в песенном конкурсе в 1995 году в Дублине и занял 17-е место. По его словам, после выступления артист поставил себе цель вернуться на "Евровидение", но только как продюсер, композитор и друг.
— И мы добились здесь успеха с Украиной, Белоруссией, Россией и Азербайджаном, — сказал певец.
Спасибо, дорогой Сережа, что в этот солнечный португальский день, ты нашёл желание и главное возможность, несмотря на свой загруженный гастрольный и жизненный график прилететь ко мне сюда, на @eurovision поддержать мой евровизионный проект и моих талантливых молдован @doredos_official и мою песню ,и разделить мой праздник , который я сегодня отмечаю в 51 раз! #Repost @lazarevsergey ・・・ Дорогой Филипп! @fkirkorov Дорогой друг! От всей души с Днем Рождения! Твоя жизнь, как самый яркий и большой фейерверк! Ты всегда идешь вперед, и никогда не отступаешь перед сложностями и препятствиями! Ты постоянно Экспериментируешь с музыкой, образами! Каждый раз мы гадаем, что же ты придумаешь нового, интересного для себя, для зрителя и для друзей! Ты умеешь удивлять! И твоя новая работа #цветнастроениясиний просто разорвала всех!! И попала во все ТРЕНДЫ! Ты несколько десятков лет на коне, на олимпе, на высоте! Это прекрасный пример настоящего артиста, который живет музыкой, зрителем и своей профессией! Эта наша фотография сделана на Евровидении 2016, когда мы боролись за победу для России! Очень символично, что я специально сегодня вновь прилетел в гущу событий Евровидения , на этот раз в Лиссабон, где ты готовишь к конкурсу Молдавскую группу “DoReDos”, чтобы поздравить тебя с Днем Рождения)) я желаю тебе и ребятам удачи и высших баллов! Они классные!! обнимаю! Твой друг, СЛ) #ФилиппКиркоров #сДнемРождения
При этом он добавил, что не жалеет о том, что участвовал в песенном конкурсе.
— Конкурс изменил мою жизнь, я почувствовал себя сильнее, — резюмировал артист.
Напомним, что Филипп Киркоров продюсирует на "Евровидении-2018" молдавскую группу DoReDos. На конкурсе она исполнит песню My lucky day, которую написал российский исполнитель.
Первый полуфинал международного конкурса состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая.