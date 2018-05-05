"Никогда больше". Киркоров заявил, что не станет участвовать в "Евровидении"

Исполнитель отметил, что после выступления в 1995 году поставил себе цель вернуться на конкурс как продюсер, композитор и друг.

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что никогда больше не стал бы участвовать на конкурсе "Евровидение". Об этом он заявил на пресс-конференции молдавской группы DoReDos, которая представляет Молдавию на конкурсе в Лиссабоне.

— Никогда больше, — сказал исполнитель. — Это слишком волнительно, я хотел бы пожить подольше.

Киркоров участвовал в песенном конкурсе в 1995 году в Дублине и занял 17-е место. По его словам, после выступления артист поставил себе цель вернуться на "Евровидение", но только как продюсер, композитор и друг.

— И мы добились здесь успеха с Украиной, Белоруссией, Россией и Азербайджаном, — сказал певец.

При этом он добавил, что не жалеет о том, что участвовал в песенном конкурсе.

— Конкурс изменил мою жизнь, я почувствовал себя сильнее, — резюмировал артист.

Напомним, что Филипп Киркоров продюсирует на "Евровидении-2018" молдавскую группу DoReDos. На конкурсе она исполнит песню My lucky day, которую написал российский исполнитель.