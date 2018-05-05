Самойлова рассказала, почему на "Евровидении" выступит без коляски

По словам исполнительницы, постановщики решили не акцентировать на ней внимания зрителя, чтобы коляска "не мозолила глаз".

Представительница России на песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова рассказала, почему на своём выступлении она будет без инвалидной коляски. Об этом сообщает Super.

— В прошлом году все говорили, что мы своей коляской давим на жалость. Мы решили, что если давим на жалось, то давайте скроем коляску, — сказала исполнительница.

По её словам, постановщики решили не акцентировать на ней внимания зрителя, чтобы коляска "не мозолила глаз" и все могли оценить вокальные данные, песню и посыл.

Тем не менее певица отметила, что репетицией песни занимается каждый день и даже стала более уверенной. Причиной тому — смена педагога.

— Это моя подруга, которая знает меня с 15 лет, и она знает, на что я способна, — подчеркнула Самойлова.

Напомним, первый полуфинал международного конкурса состоится 8 мая, второй, в котором Самойлова выйдет под шестым номером, — 10 мая, а финал — 12 мая.