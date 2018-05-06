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Опубликовано 6 мая 2018, 08:52

Юля, вперёд! В Лиссабоне стартует "Евровидение"

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Официальное открытие 63-го конкурса "Евровидение" состоится 6 мая в столице Португалии. Первый полуфинал пройдёт 8 мая, второй — 10-го, а финал конкурса назначен на 12-е.

Участие в конкурсе примут 43 артиста и коллектива. Все они пройдут по ковровой дорожке синего цвета — организаторы изменили её цвет с традиционного красного из-за девиза нынешнего конкурса All Aboard! ("Все на борт!").

Россию представит певица Юлия Самойлова, которая была выбрана для участия в конкурсе ещё в прошлом году, однако Служба безопасности Украины — страны, где и проходило мероприятие — запретила певице въезд в страну. В Португалии Юлия представит песню I Won't Break ("Я не сдамся"). Она выступит во втором полуфинале — 10 мая.

При этом фаворитом конкурса букмекеры называют представительницу Эстонии, русскую певицу Элину Нечаеву, которая выступит с песней La Forza.

Трансляцию конкурса для России будет вести Первый канал.

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Александра Вишнякова
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