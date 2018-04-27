Первый канал будет транслировать "Евровидение-2018"

Трансляция конкурса "Евровидение-2018" пройдёт на Первом канале 8, 10 и 12 мая, сообщает дирекция Общественных связей телеканала.

8 и 10 мая зрителям покажут полуфиналы (в 23:30 и 22:00 мск), из каждого выйдет по 10 стран, в финале 12 мая (22:00) они присоединятся к "большой пятёрке" стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания).

За выход в финал 8 мая будут бороться Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

Второй полуфинал состоится 10 мая, в нём будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

Напомним, в этом году "Евровидение" впервые пройдёт в столице Португалии — Лиссабоне. Россию в этом году представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Ранее дизайнер показала платье, в котором исполнительница выступит на конкурсе.