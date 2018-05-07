В Госдуме предложили расширить перечень ответных санкций против США
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Комитет Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях, а ко второму чтению расширить список возможных ответных мер. Это следует из заключения комитета, которое было размещено в электронной базе данных Госдумы.
В комитете поддерживают концепцию проекта и оценивают её как "актуальную, взвешенную и своевременную, дающую адекватный ответ на ущемление американской стороной и странами Европейского союза экономических интересов РФ, отечественных предпринимателей и граждан".
Вместе с этим комитет считает целесообразным расширение перечня предлагаемых законопроектом мер.
В частности, комитет предлагает запретить или ограничить участие компаний из США и стран, которые поддержали санкции против РФ, в проведении электронных аукционов по размещению госзаказов, создании электронных площадок для проведения торгов и тендеров при госзакупках, организации коммерческих электронных торгов и тд.
Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что ответные меры России странам Запада на санкции будут "точечными и очень чувствительными".