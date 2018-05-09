"Пагубное влияние РФ". В США рассказали, что обсуждали Штаты, Финляндия и Швеция

Как сообщается, в числе тем — улучшение отношений и сотрудничество НАТО — Евросоюз, а также борьба с терроризмом.

Главы Министерства обороны США, Финляндии и Швеции Джеймс Мэттис, Юсси Ниинистё и Петер Хультквист обсуждали на трёхсторонней встрече в Пентагоне "пагубное влияние РФ". Об этом говорится в сообщении американского Минобороны.

Как отмечается, среди других тем — улучшение отношений и сотрудничество НАТО — Евросоюз, а также борьба с терроризмом.