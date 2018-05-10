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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 07:16

Adidas возобновила продажи одежды с символикой СССР

Ранее компания сняла с продажи эту серию спортивной одежды к ЧМ-2018 из-за гнева европейцев.

На сайте Adidas вновь продаётся одежда с символикой СССР. Об этом сообщил в своём микроблоге в "Твиттере" журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке, отметив, что советские футболка и платье к ЧМ-2018 отсутствовали на главной странице всего один день.

— Единственное отличие: "российская футболка" превратилась в "футболку СССР", и они исправили ошибку "1991", о которой я спросил в описании продукта, — добавил Репке.

Напомним, ранее компания выпустила серию спортивной одежды с изображением герба СССР и надписью USSR. Спустя некоторое время Adidas сняла с продажи эту одежду из-за гнева европейцев. Подробнее об этом читайте в материале Лайфа.

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Майя Селезнёва
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