Adidas возобновила продажи одежды с символикой СССР
Ранее компания сняла с продажи эту серию спортивной одежды к ЧМ-2018 из-за гнева европейцев.
На сайте Adidas вновь продаётся одежда с символикой СССР. Об этом сообщил в своём микроблоге в "Твиттере" журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке, отметив, что советские футболка и платье к ЧМ-2018 отсутствовали на главной странице всего один день.
— Единственное отличие: "российская футболка" превратилась в "футболку СССР", и они исправили ошибку "1991", о которой я спросил в описании продукта, — добавил Репке.
Напомним, ранее компания выпустила серию спортивной одежды с изображением герба СССР и надписью USSR. Спустя некоторое время Adidas сняла с продажи эту одежду из-за гнева европейцев. Подробнее об этом читайте в материале Лайфа.
Believe it or not.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 9 мая 2018 г.
After taking it off their homepage for one day, @adidas reintroduced its @FIFAWorldCup-related Soviet shirt and dress articles.
Only difference: "RUSSIA SHIRT" turned "USSR SHIRT" and they fixed the "1991" error I asked them about in the product description ... pic.twitter.com/X8FSuzpAgC