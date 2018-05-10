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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 16:38

Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Астафьев

Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

Отмечается, что для этой цели планируется организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций.

Российская ассоциация героев выступила с инициативой выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент ассоциации, Герой РФ, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Как уточняется, ассоциация хочет вместе с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении российского лидера.

— Присоединяйтесь! Путин — наш лидер, и он — лидер "Бессмертного полка", — сказал на открытии выставки в Госдуме Шаманов.

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Владислав Фёдоров
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