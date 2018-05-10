Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
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Отмечается, что для этой цели планируется организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций.
Российская ассоциация героев выступила с инициативой выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент ассоциации, Герой РФ, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
Как уточняется, ассоциация хочет вместе с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении российского лидера.
— Присоединяйтесь! Путин — наш лидер, и он — лидер "Бессмертного полка", — сказал на открытии выставки в Госдуме Шаманов.