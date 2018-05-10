Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Отмечается, что для этой цели планируется организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций.

Российская ассоциация героев выступила с инициативой выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент ассоциации, Герой РФ, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Как уточняется, ассоциация хочет вместе с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении российского лидера.