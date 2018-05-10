Володин заявил о качестве Мутко, очень важном на стройке
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По словам спикера нижней палаты парламента, основанное качество и.о. вице-премьера — работа на конечный результат.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Виталий Мутко обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы для работы на должности вице-премьера России по вопросам строительства. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
— Его отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно, — сказал Володин.
Он также выделил основное качество Мутко — работа на конечный результат.
— По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный, — подчеркнул парламентарий.
Ранее на тот момент исполняющий обязанности главы Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Он также комментировал смех депутатов во время выдвижения его кандидатуры на данный пост.