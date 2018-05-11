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Опубликовано 11 мая 2018, 13:33

Стало известно, как Россия оценила украинского певца на "Евровидении"

Певец MELOVIN.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Владимир Астапкович

Певец MELOVIN. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Оценки выступавшим участникам ставили продюсер Яна Рудковская, Сергей Мандрик, Владимир Матецкий, Алексей Мануйлов и Александра Воробьёва.

Российское жюри оценило на 6 из 12 баллов выступление представителя Украины Melovin на полуфинале "Евровидения". Об этом сообщает телеграм-канал Super со ссылкой на осведомлённые источники.

Оценки выступавшим участникам выставляли продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу "Голос" Александра Воробьёва.

Напомним, участница от России Юлия Самойлова не вышла в финал "Евровидения-2018". В полуфинале конкурса в Лиссабоне она исполняла песню I Won't Break. Финал "Евровидения" будет открывать украинский певец Melovin.

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Владислав Фёдоров
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