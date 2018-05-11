Казаки Петербурга заподозрили тамплиеров в похищении у них шашек и сабли
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В частности украдены антикварные предметы оружия: шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн, а также мальтийский кинжал.
Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту ограбления местного штаба казаков. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Как отмечается, в ограблении они подозревают своего бывшего атамана, который был разжалован из-за членства в ордене тамплиеров.
В частности, как заявил наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества "Казачья стража" Виталий Царьков, украдены антикварные предметы оружия: шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн, а также мальтийский кинжал.
При этом Царьков отмечает, что двери и окна не повреждены.
— До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора, — сказал он.
Атаман также отметил, что пока не обвиняют Бугаева в нападении, но склонны подозревать, о чём было доложено полиции.
Тамплиеры также известны под официальными названиями Орден бедных рыцарей Христа. В XII–XIII веках орден был очень богат, ему принадлежали обширные земельные владения как в созданных крестоносцами государствах на территории Палестины и Сирии, так и в Европе.