Казаки Петербурга заподозрили тамплиеров в похищении у них шашек и сабли

В частности украдены антикварные предметы оружия: шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн, а также мальтийский кинжал.

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту ограбления местного штаба казаков. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Как отмечается, в ограблении они подозревают своего бывшего атамана, который был разжалован из-за членства в ордене тамплиеров.

В частности, как заявил наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества "Казачья стража" Виталий Царьков, украдены антикварные предметы оружия: шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн, а также мальтийский кинжал.

При этом Царьков отмечает, что двери и окна не повреждены.

— До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора, — сказал он.

Атаман также отметил, что пока не обвиняют Бугаева в нападении, но склонны подозревать, о чём было доложено полиции.