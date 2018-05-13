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Опубликовано 13 мая 2018, 16:45

Пилот "Формулы-1" устроил массовую аварию на старте Гран-при Испании — видео

Фото: Twitter/Formula 1

Фото: Twitter/Formula 1

Пятый этап сезона начался с большого ДТП с участием трёх гонщиков, которое произошло после разворота Ромена Грожана.

В одном из первых поворотов на холодных шинах пилот Haas потерял машину. Болид закрутило поперёк трассы. Кое-кто смог увернуться от соперника, но Нико Хюлькенбергу из Renault и Пьеру Гасли из Toro Rosso не повезло.

Отметим, что в предыдущей гонке в Азербайджане Грожан умудрился врезаться в стену во время пребывания на трассе сейфти-кара. Поэтому француз после очередного "боулинга" стал героем мемов.

На данный момент в чемпионате лидирует действующий чемпион Льюис Хэмилтон (70 очков), вторым идёт Себастьян Феттель (66).

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Дмитрий Кузнецов
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