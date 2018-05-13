Пилот "Формулы-1" устроил массовую аварию на старте Гран-при Испании — видео
Фото: Twitter/Formula 1
Пятый этап сезона начался с большого ДТП с участием трёх гонщиков, которое произошло после разворота Ромена Грожана.
В одном из первых поворотов на холодных шинах пилот Haas потерял машину. Болид закрутило поперёк трассы. Кое-кто смог увернуться от соперника, но Нико Хюлькенбергу из Renault и Пьеру Гасли из Toro Rosso не повезло.
La que se ha liado con Grosjean #Tela #SpanishGP pic.twitter.com/2RfRl2Nmx5— VictorF1 (@g3of1) 13 мая 2018 г.
Отметим, что в предыдущей гонке в Азербайджане Грожан умудрился врезаться в стену во время пребывания на трассе сейфти-кара. Поэтому француз после очередного "боулинга" стал героем мемов.
Grosjean on lap 1 #WTF1 pic.twitter.com/9nRsC6s0vI— Uriel Ceballos (@UrielCeballos18) 13 мая 2018 г.
Look out, it's Grosjean!!! #cmoref1 pic.twitter.com/hHceAPVYHC— Teppo Torra (@teppotj75) 13 мая 2018 г.
На данный момент в чемпионате лидирует действующий чемпион Льюис Хэмилтон (70 очков), вторым идёт Себастьян Феттель (66).