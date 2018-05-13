Пилот "Формулы-1" устроил массовую аварию на старте Гран-при Испании — видео

Пятый этап сезона начался с большого ДТП с участием трёх гонщиков, которое произошло после разворота Ромена Грожана.

В одном из первых поворотов на холодных шинах пилот Haas потерял машину. Болид закрутило поперёк трассы. Кое-кто смог увернуться от соперника, но Нико Хюлькенбергу из Renault и Пьеру Гасли из Toro Rosso не повезло.

Отметим, что в предыдущей гонке в Азербайджане Грожан умудрился врезаться в стену во время пребывания на трассе сейфти-кара. Поэтому француз после очередного "боулинга" стал героем мемов.