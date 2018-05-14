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Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 11:23

Поклонник "Формулы-1" сделал фотографию на приставку 30-летней давности

Фото &copy; Instagram/timbinnion
Фото © Instagram/timbinnion

Геймер с помощью хорошей фантазии и поиска неожиданных решений получил интересный результат.

Эксперимент провёл Тим Биннион. Любитель гонок в классе "Формула-1" на прошлой неделе посетил Гран-при Шанхая. В качестве фотоаппарата он захватил камеру от приставки Game Boy.

Геймер купил себе Game Boy Color в комплекте с приложением Game Boy Camera на прошлое Рождество. После он заметил, что многие используют консоль в качестве полноценного фотоаппарата, и тоже решил попробовать сделать красивые снимки. Для этого он дополнительно купил объектив для смартфонов на клипсе, скобку, чтобы закрепить его на Game Boy, и взял пользовательский ключ, благодаря которому он может пересылать изображения на карту памяти.

Первые снимки он сделал в рамках "Формулы-1". Полученный результат похож на скриншоты из старой лицензированной игры F1, которая вышла в начале девяностых.

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Сергей Сурепин
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