Поклонник "Формулы-1" сделал фотографию на приставку 30-летней давности
Геймер с помощью хорошей фантазии и поиска неожиданных решений получил интересный результат.
Эксперимент провёл Тим Биннион. Любитель гонок в классе "Формула-1" на прошлой неделе посетил Гран-при Шанхая. В качестве фотоаппарата он захватил камеру от приставки Game Boy.
Who would be mad enough to shoot @F1 cars with an 0.016 megapixel Game Boy Camera from 1998? That would be me! With the aid of a $10 smartphone zoom lens and a 3D printed lens mount, I managed to snap these at the #ChineseGP last month. 1. Both @mclaren of #fernandoalonso and #stoffelvandoorne 2. One of the @renaultsportf1 cars 3. One of the @mercedesamgf1 cars (in front of the #vettel banner - sorry!) 4. Race! Pretty sure the car in the foreground is one of the @scuderiaferrari . . #gameboy #gameboycamera #blackandwhite #retro #8bit #pixelart #retro #nintendo #bw #ninstagram #gameboy #f1 #formula1 #f1fanpics #motorsport #car #racing #mclaren #mercedesamgf1 #renaultsport #scuderiaferrari #wtf1
Геймер купил себе Game Boy Color в комплекте с приложением Game Boy Camera на прошлое Рождество. После он заметил, что многие используют консоль в качестве полноценного фотоаппарата, и тоже решил попробовать сделать красивые снимки. Для этого он дополнительно купил объектив для смартфонов на клипсе, скобку, чтобы закрепить его на Game Boy, и взял пользовательский ключ, благодаря которому он может пересылать изображения на карту памяти.
Первые снимки он сделал в рамках "Формулы-1". Полученный результат похож на скриншоты из старой лицензированной игры F1, которая вышла в начале девяностых.