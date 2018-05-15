Госдума в первом чтении утвердила проект закона о контрсанкциях
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Документ может дать президенту и правительству задействовать 16 различных видов ответных мер.
Государственная дума в первом чтении утвердила законопроект о российских контрсанкциях — "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".
За принятие документа выступили все фракции нижней палаты парламента. Законопроект даёт президенту и правительству широкие полномочия по ответу на санкции со стороны США и других государств.
В постановлении, в котором депутаты прописали направления доработки документа ко второму чтению, отмечается, что в законе не будут указываться конкретные отрасли и виды продукции для задействования контрсанкций.
В нынешней редакции президенту и правительству даётся право использовать 16 различных видов ответных мер. Они могут касаться в том числе ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, вывоза из России редкоземельных металлов.
Во втором чтении документ планируется рассмотреть 17 мая. Ожидается, что концепция документа не изменится.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала Западу болезненный ответ на антироссийские санкции.