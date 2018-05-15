Госдума в первом чтении утвердила проект закона о контрсанкциях

Документ может дать президенту и правительству задействовать 16 различных видов ответных мер.

Государственная дума в первом чтении утвердила законопроект о российских контрсанкциях — "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

За принятие документа выступили все фракции нижней палаты парламента. Законопроект даёт президенту и правительству широкие полномочия по ответу на санкции со стороны США и других государств.

В постановлении, в котором депутаты прописали направления доработки документа ко второму чтению, отмечается, что в законе не будут указываться конкретные отрасли и виды продукции для задействования контрсанкций.

В нынешней редакции президенту и правительству даётся право использовать 16 различных видов ответных мер. Они могут касаться в том числе ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, вывоза из России редкоземельных металлов.

Во втором чтении документ планируется рассмотреть 17 мая. Ожидается, что концепция документа не изменится.