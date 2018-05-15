"Грубое давление". В Госдуме возмущены действиями СБУ против СМИ

Евгений Ревенко высказал мнение, что Россия, в свою очередь, должна задействовать все рычаги давления в сложившихся обстоятельствах.

Обыски СБУ в киевском офисе РИА "Новости-Украина" являются грубым давлением на свободу слова. Такое мнение высказал член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, отметив, что Россия должна использовать все рычаги, чтобы осудить подобные действия со стороны украинских властей.

— Журналисты стали едва ли не главными врагами, те, кто находит в себе мужество для того, чтобы транслировать альтернативную точку зрения, — добавил он. — Я считаю, что нашей стране необходимо задействовать все возможные рычаги давления на Украину, в том числе и по линии ОБСЕ.

В свою очередь, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что подобные действия поощряются украинскими властями.

Напомним, ранее сотрудники СБУ в Киеве ворвались в офис РИА "Новости". Ведомство заявило о раскрытии сети СМИ, "работающих на Москву". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющими действия СБУ в отношении журналистов.