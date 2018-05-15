В Госдуме рассказали о настоящей судьбе украинских боевых дельфинов
Фото: © Flickr/ Dmitriy Kirilin
Отмечается, что Киев использовал животных для выступлений и дельфинотерапии вместо боевой подготовки.
Боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие организации или умерли от старости до 2014 года. О судьбе подводного спецназа Незалежной рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Парламентарий отметил, что заявления Киева о гибели дельфинов после воссоединения Крыма с РФ — всего лишь попытка "замести следы халатного отношения к животным". По словам Белика, доставшихся Украине после распада СССР боевых дельфинов продавали в частные руки из-за нехватки денег на содержание.
Так, по его данным, с 1995 по 2014 год животных вместо боевой подготовки использовали только для выступлений и дельфинотерапии. При этом большинство афалин были преклонного возраста — после распада СССР "обновления кадров не было".
— Именно при Украине спецназ дельфинов "сменил мечи на плуги", — подчеркнул РИА "Новости" депутат.
Ранее Борис Бабин, который занимает пост постпреда президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым, рассказал, что боевые дельфины отказались от приёма пищи после вхождения полуострова в состав РФ, после чего умерли.