В Госдуме рассказали о настоящей судьбе украинских боевых дельфинов

Отмечается, что Киев использовал животных для выступлений и дельфинотерапии вместо боевой подготовки.

Боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие организации или умерли от старости до 2014 года. О судьбе подводного спецназа Незалежной рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Парламентарий отметил, что заявления Киева о гибели дельфинов после воссоединения Крыма с РФ — всего лишь попытка "замести следы халатного отношения к животным". По словам Белика, доставшихся Украине после распада СССР боевых дельфинов продавали в частные руки из-за нехватки денег на содержание.

Так, по его данным, с 1995 по 2014 год животных вместо боевой подготовки использовали только для выступлений и дельфинотерапии. При этом большинство афалин были преклонного возраста — после распада СССР "обновления кадров не было".

— Именно при Украине спецназ дельфинов "сменил мечи на плуги", — подчеркнул РИА "Новости" депутат.