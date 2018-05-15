Госдума поддержала отправку штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды

Средства позволят удвоить объёмы строительства и реконструкции дорог регионального и местного значения.

Государственная дума России приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект о зачислении в дорожные фонды регионов РФ доходы от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Документ был разработан Минтрансом России для того, чтобы определить дополнительные источники доходов дорожных фондов субъектов. Как отмечается, средства позволят удвоить объёмы строительства и реконструкции дорог регионального и местного значения.