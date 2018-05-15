Москалькова назвала курортом российские тюрьмы по сравнению с американскими

По словам омбудсмена, заключённые в США порой находятся "на грани жизни и смерти".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские тюрьмы являются "курортом" по сравнению с местами отбывания наказания в США. Об этом омбудсмен сообщила в ходе заседания комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

— Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими, — сказала она.

К примеру, Москалькова добавила, что российского лётчика Константина Ярошенко в американской тюрьме кормят один раз в неделю мясом и всего лишь 50 грамм, а всё остальное время — каши.