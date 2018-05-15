Литва потребовала пожизненный срок для бывшего министра обороны СССР Язова
Дмитрий Язов. Фото: © Kremlin.ru
В обвинительном акте говорится, что бывший министр создал организованную группу, в которую вошли 160 военных и политических деятелей, с целью вернуть Литву в состав Советского Союза.
Генеральная прокуратура Литвы потребовала признать бывшего главу Минобороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности и дать ему пожизненный срок. Об этом заявила прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене.
Его обвиняют по делу о столкновениях в Вильнюсе в январе 1991 года. В обвинительном акте сообщается, что Язов создал организованную группу, в которую вошли 160 военных и политических деятелей, с целью вернуть Литву в состав Советского Союза.
Прокурор заявила, что действия привели к гибели людей и их нужно квалифицировать как военные преступления. Пожизненное заключение прокуратура требует также для экс-командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года заявил о восстановлении независимости республики, а год спустя там начались акции протеста. Туда были переброшены бойцы специальных подразделений. В ночь с 12 на 13 января колона советской бронетехники направилась в центр литвийской столицы. В результате столкновений у телецентра погибли 14 человек, 600 получили ранения. Данное дело суд Литвы рассматривает с начала 2016 года.