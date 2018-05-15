Литва потребовала пожизненный срок для бывшего министра обороны СССР Язова

В обвинительном акте говорится, что бывший министр создал организованную группу, в которую вошли 160 военных и политических деятелей, с целью вернуть Литву в состав Советского Союза.

Генеральная прокуратура Литвы потребовала признать бывшего главу Минобороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности и дать ему пожизненный срок. Об этом заявила прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене.

Его обвиняют по делу о столкновениях в Вильнюсе в январе 1991 года. В обвинительном акте сообщается, что Язов создал организованную группу, в которую вошли 160 военных и политических деятелей, с целью вернуть Литву в состав Советского Союза.

Прокурор заявила, что действия привели к гибели людей и их нужно квалифицировать как военные преступления. Пожизненное заключение прокуратура требует также для экс-командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика.