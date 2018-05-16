В ГД РФ заявили, что Кара-Мурза-младший может быть наказан по закону о санкциях
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Деятельность Владимира Кара-Мурзы — младшего, открыто заявляющего о том, что он добивается введения ограничительных мер против РФ, может попасть под закон об уголовной ответственности за поддержку санкций. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев — один из авторов проекта.
— Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Кара-Мурза, который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше, — сказал Исаев.
Парламентарий не исключил, что есть ещё какие-либо персонажи, которые заявляют, что они составляют списки и дают рекомендации.
— По ним доказать умысел будет возможно, — резюмировал он.
Ранее Лайф писал, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за поддержку западных санкций. Согласно законопроекту предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет или штрафы до 600 тысяч рублей.