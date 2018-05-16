Госдума уже завтра может освободить Голикову от должности главы Счётной палаты

После сложения полномочий нижняя палата парламента будет рассматривать предложения от фракции.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что завтра, 17 мая, на пленарное заседание может быть вынесен вопрос об освобождении Татьяны Голиковой от должности главы Счётной палаты. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

— Это, скорее всего, будет завтрашнее пленарное заседание, — сказал Володин.