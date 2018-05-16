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Регион
Опубликовано 16 мая 2018, 16:56

"Можно не шуршать здесь и пойти ***?" Киркоров выругался в эфире шведского ТВ

Исполнитель рассказывал о своей любви к "Евровидению", но в один из моментов за кадром раздался шум, который и вывел певца из себя.

Российский певец Филипп Киркоров вышел из себя и выругался в эфире одного из телеканалов Швеции. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

Видео: телеграм-канал Super

Как отмечается, певец рассказывал о своей любви к "Евровидению", но в один из моментов за кадром раздался шум, который и вывел певца из себя. Извинившись перед журналистом, он на несколько секунд покинул студию.

— А нельзя не шуршать и пойти *** отсюда? Спасибо! — сказал Киркоров.

Высказывание певца на шведском телевидении перевели как "далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений".

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Владислав Фёдоров
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