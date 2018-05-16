"Можно не шуршать здесь и пойти ***?" Киркоров выругался в эфире шведского ТВ
Исполнитель рассказывал о своей любви к "Евровидению", но в один из моментов за кадром раздался шум, который и вывел певца из себя.
Российский певец Филипп Киркоров вышел из себя и выругался в эфире одного из телеканалов Швеции. Об этом сообщает телеграм-канал Super.
Видео: телеграм-канал Super
Как отмечается, певец рассказывал о своей любви к "Евровидению", но в один из моментов за кадром раздался шум, который и вывел певца из себя. Извинившись перед журналистом, он на несколько секунд покинул студию.
— А нельзя не шуршать и пойти *** отсюда? Спасибо! — сказал Киркоров.
Высказывание певца на шведском телевидении перевели как "далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений".