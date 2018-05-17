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Регион
Опубликовано 17 мая 2018, 10:03

В Кемерове возобновился снос "Зимней вишни"

В Кемерове вновь приступили к сносу "Зимней вишни", при пожаре в которой погибло 60 человек, на основании договора с собственником. Как сообщает LIFE SHOT, половину одного из зданий комплекса ТЦ уже разобрали.

Видео: LIFE SHOT

СКР 15 мая приостановил демонтаж здания торгового центра, который начался в этот же день. Адвокат, представляющий интересы арендаторов помещений в "Зимней вишне" и пострадавших при пожаре, назвал снос неправомерным, поскольку она является вещественным доказательством.

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Алёна Темирчиева
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