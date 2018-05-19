"Фантомные боли". В Госдуме прокомментировали планы Порошенко на Крымский мост

Антон Морозов считает, что, несмотря на появление нового символа физического воссоединения полуострова с Россией, инсинуации со стороны Киева не прекратятся.

Слова президента Украины Петра Порошенко о планах использовать Крымский мост — проявление "фантомных болей", считает член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

— Для них (украинских властей. — Прим. ред.) данное событие означает окончательную потерю территории из-за своей безалаберной политики в отношении собственного народа, — сказал парламентарий в интервью RT, утончив, что строительство моста поставило окончательную точку в вопросе принадлежности полуострова.

По мнению Морозова, несмотря на этот факт, различные инсинуации со стороны Киева, скорее всего, будут продолжаться.

— Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань, — сказал Морозов.

Ранее Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив понадобится россиянам для того, чтобы покинуть Крым, когда Киев вновь "вернёт контроль" над ним. А украинцам — для связей с Кубанью.