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Регион
Опубликовано 19 мая 2018, 13:01

"Фантомные боли". В Госдуме прокомментировали планы Порошенко на Крымский мост

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Антон Морозов считает, что, несмотря на появление нового символа физического воссоединения полуострова с Россией, инсинуации со стороны Киева не прекратятся.

Слова президента Украины Петра Порошенко о планах использовать Крымский мост — проявление "фантомных болей", считает член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

— Для них (украинских властей. — Прим. ред.) данное событие означает окончательную потерю территории из-за своей безалаберной политики в отношении собственного народа, — сказал парламентарий в интервью RT, утончив, что строительство моста поставило окончательную точку в вопросе принадлежности полуострова.

По мнению Морозова, несмотря на этот факт, различные инсинуации со стороны Киева, скорее всего, будут продолжаться.

— Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань, — сказал Морозов.

Ранее Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив понадобится россиянам для того, чтобы покинуть Крым, когда Киев вновь "вернёт контроль" над ним. А украинцам — для связей с Кубанью.

Напомним, Крымский мост соединил Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Он стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе: его протяжённость — 19 километров. По нему могут ездить только легковые автомобили и пассажирские автобусы.

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Екатерина Михайлова
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