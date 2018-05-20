В ГД оценили реакцию Киева на поездку украинского блогера по Крымскому мосту

По словам парламентария, украинские власти обманывают общество и прикрывают депутатов, которые ведут бизнес в Крыму.

Реакция Киева на поездку украинского блогера по Крымскому мосту показывает двуличность властей Украины. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

— Украинский блогер, написавший о Крымском мосте, сорвал занавес со сцены театра, в котором лживые актёры обманывают украинское общество, а заодно и продемонстрировал неспособность украинской власти рассказать что-то вразумительное о самом большом мосте России, — сказал Бальбек в комментарии РИА "Новости".

По мнению парламентария, украинский режим обвинил блогера в незаконном посещении "оккупированного Крыма", так как "правда глаза колет".

— При этом своих политиков, открыто ведущих бизнес на полуострове, Киев, конечно же, в упор не видит — даже если они тоже прокатились по Крымскому мосту. Вот и вышла коллизия, — добавил депутат.

Ранее украинский блогер Виктор Петровский опубликовал ролик, в котором похвалил качество Крымского моста, возведённого российскими властями. За это в госпогранслужбе страны пригрозили мужчине наказанием — штрафом в три с половиной тысячи гривен.