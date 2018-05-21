Чтобы к 30 была квартира. ЛДПР предложила выдавать ипотеку с 14 лет
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По словам парламентария от фракции, платежи должны идти на погашение основной суммы, а не процентов по кредиту.
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил Минстрою России выдавать ипотеку россиянам с 14 лет. Об этом говорится в письме парламентария, которое есть в распоряжении РИА "Новости".
Выдача предлагается с закреплённым правом сдавать недвижимость в аренду.
— Данный механизм позволит к 25–30 годам молодым людям иметь своё собственное жильё и без всяких проблем создать семью, — говорит Власов.
Парламентарий также отметил, что платежи должны идти на погашение основной суммы, а не процентов по кредиту, в отличие от обычного ипотечного кредитования.
Реализацию данной программы Власов предложил возложить на Минстрой и Центробанк.