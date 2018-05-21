Из-за расистского скандала Starbucks открыла туалеты всем желающим

По мнению руководства компании, Starbucks попала в расистский скандал из-за некорректных корпоративных правил.

Компания Starbucks изменила правила обслуживания посетителей в своих кофейнях. Теперь любой желающий может воспользоваться уборной Starbucks без приобретения кофе или закусок, сообщает Associated Press.

Правила были изменены через пять недель после скандала с двумя чернокожими американцами, которых выгнали из кофейни Starbucks в Филадельфии и сдали полиции. По словам представителя компании, предыдущие правила были "довольно неоднозначными" и могли вольно трактоваться сотрудниками кофеен.

С этого момента туалеты в ресторанах компании будут доступны всем желающим. "Мы стремимся создать культуру тепла, в которой есть место любым людям", — говорится в сообщении Starbucks.