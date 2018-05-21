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Регион
Опубликовано 21 мая 2018, 08:52

Из-за расистского скандала Starbucks открыла туалеты всем желающим

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

По мнению руководства компании, Starbucks попала в расистский скандал из-за некорректных корпоративных правил.

Компания Starbucks изменила правила обслуживания посетителей в своих кофейнях. Теперь любой желающий может воспользоваться уборной Starbucks без приобретения кофе или закусок, сообщает Associated Press.

Правила были изменены через пять недель после скандала с двумя чернокожими американцами, которых выгнали из кофейни Starbucks в Филадельфии и сдали полиции. По словам представителя компании, предыдущие правила были "довольно неоднозначными" и могли вольно трактоваться сотрудниками кофеен.

С этого момента туалеты в ресторанах компании будут доступны всем желающим. "Мы стремимся создать культуру тепла, в которой есть место любым людям", — говорится в сообщении Starbucks.

Напомним, что в апреле в одном из филиалов Starbucks в Филадельфии сотрудники кофейни вызвали полицию из-за того, что двое афроамериканцев не собирались уходить из зала и просились в туалет. В итоге их продержали в участке всю ночь и выпустили только на следующий день. Разгорелся скандал, в результате которого руководство компании извинилось перед пострадавшими и оплатило им обучение в колледже.

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Андрей Ставицкий
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